En un día, Ayuntamiento retira más de 14 toneladas de basura en SLP

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que tan solo en un día se recolectaron más de 14 toneladas de basura excedente en diversos puntos de la capital, derivados de reportes ciudadanos.

La dependencia municipal informó que en la Avenida de La Paz ubicada en el Barrio de Tlaxcala, se realizó limpieza general y el retiro de alrededor de 1 mil 800 kilos de excedentes; mientras que en la calle Peñaloza, de la Colonia El Paseo, se hizo limpieza general y el retiro de 1 mil 900 kilos de residuos.

Mientras que en la calle Revolución Mexicana, de la Colonia Mártires de la Revolución, se levantaron más de 1 mil 400 kilogramos de excedentes entre ramas, poda y deshierbe, previo a la obra de pavimentación de esta vialidad, labor que se extendió a la calle Pirul, en apoyo al Departamento de Jardines con la poda y retiro de 600 kilos de ramas de vía pública.

Asimismo, en la calle José Maria Morelos y Pavón, del fraccionamiento Terremoto, se brindó apoyo con retiro de montonera de 2 mil 500 kilos de excedentes junto a un Jardín de Niños; en la calle Celaya, de la Colonia Rural Atlas,

También se hizo limpieza general y el retiro de 120 kilos de excedentes por un evento; así como en la calle Espinoza y Cuevas, del Barrio de San Miguelito, donde se realizó limpieza general y retiro de 3 mil 100 kilos de excedentes; así como en la calle Andrés Vera esquina con Salvador Nava, de la Colonia Himno Nacional, donde se realizaron labores de poda y deshierbe de lote baldio, con la recolección de 2 mil 500 kilogramos de maleza y basura.