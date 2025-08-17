logo pulso
50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Micos recibe bendición obispal este domingo

El Obispo de la Diócesis de Valles bendijo el paraje de Micos a solicitud de la comunidad local.

Por Miguel Barragán

Agosto 17, 2025 02:11 p.m.
Micos recibe bendición obispal este domingo

CIUDAD VALLES (Huasteca Hoy) El obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Yenny García bendijo el paraje de Micos, a petición de los ejidatarios y concesionarios.

Este mediodía, el máximo jerarca católico de la Huasteca y parte de la Zona Media acudió a visitar capillas ejidales en el poniente del municipio y para aprovechar el adagio de que las cosas suceden cada venida de Obispo, los concesionarios del balneario más importante de Valles le solicitaron al religioso que bendijera el lugar de recreación, precisamente ahora que está en funcionamiento álgido, por las vacaciones.

Servando Pérez, ejidatario y encargado de Micos refirió que la ceremonia fue breve y la oración fue acompañada, en silencio, por los más cercanos a él, mientras a lo lejos, visitantes chapoteaban y reían durante su descanso.

