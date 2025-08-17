Micos recibe bendición obispal este domingo
El Obispo de la Diócesis de Valles bendijo el paraje de Micos a solicitud de la comunidad local.
CIUDAD VALLES (Huasteca Hoy) El obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Yenny García bendijo el paraje de Micos, a petición de los ejidatarios y concesionarios.
Este mediodía, el máximo jerarca católico de la Huasteca y parte de la Zona Media acudió a visitar capillas ejidales en el poniente del municipio y para aprovechar el adagio de que las cosas suceden cada venida de Obispo, los concesionarios del balneario más importante de Valles le solicitaron al religioso que bendijera el lugar de recreación, precisamente ahora que está en funcionamiento álgido, por las vacaciones.
Servando Pérez, ejidatario y encargado de Micos refirió que la ceremonia fue breve y la oración fue acompañada, en silencio, por los más cercanos a él, mientras a lo lejos, visitantes chapoteaban y reían durante su descanso.
no te pierdas estas noticias
Micos recibe bendición obispal este domingo
Miguel Barragán
El Obispo de la Diócesis de Valles bendijo el paraje de Micos a solicitud de la comunidad local.