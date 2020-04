EN VIVO | Descarta Salud caso de coronavirus en Rioverde y pide a la Federación corregir reporte

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que hasta este jueves, la cifra de casos de coronavirus en la entidad se mantiene en 56.

Respecto a las defunciones, el conteo se mantiene en cuatro.

Asimismo, se descartó que exista un caso en Rioverde, pues se trata de una persona que reside en el Estado de México, por lo que se solicitó a la Secretaría de Salud federal corregir su informe.

Pese a que no hubo hoy cambios en las cifras, las autoridades solicitaron a la ciudadanía no confiarse.

"No podemos pensar que esto va avanzando, que ya pasó, apenas va a subir la curva, la historia natural de la enfermedad, esperamos tener el menos número de casos y no tener un repunte, pero hay que ser muy conscientes de que esto no ha pasado", advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Previó que alrededor del nueve de mayo empiece a elevarse aún más el número de caos, aunque recalcó que ello dependerá del cumplimiento de las medidas de prevención por parte de la ciudadanía.

Respecto a la participación de jubilados, dijo que todas las manos son bienvenidas, aunque en caso de pertenecer a grupos de riesgo serán puestos en áreas donde no estén expuestos a la enfermedad.

De los paisanos monitoreados, se recordó quede los casos confirmados, dos pertenecen a ese sector.

Se descartó además la posibilidad de reducción de sueldos para el personal de salud en San Luis Potosí. "Se tendría que pensar mil veces en dañar a una persona que han dejado a sus familias para atender la contingencia".