EN VIVO: Suman ya 12 casos de coronavirus en SLP, tres más que ayer

San Luis Potosí registra hasta este sábado 12 casos confirmados de coronavirus, es decir, se suman tres más a comparación de la cifra divulgada ater.

En rueda de prensa se dio a conocer que hasta el momento se han recibido 86 reportes de casos sospechosos, de los cuales se han descartado 65 y 9 se encuentran en estudio.

Respecto a los tres nuevos casos confirmados, el primero es de una mujer de 25 a 44 años de edad con antecedente de viaje a Inglaterra y Estados Unidos, quien regresó al país el 17 de marzo, el día 18 presentó síntomas y fue diagnosticada el día 20.

Otro caso corresponde a un hombre en el rango de los 25 a los 44 años de edad, quien llegó de España. Dicha persona presentó síntomas hasta 13 días después de haber llegado a San Luis Potosí, por ello se hizo hincapié en la necesidad de que quienes lleguen del extranjero se autoaíslen durante las semanas siguientes a su arribo.

Asimismo, un hombre de entre 20 y 24 años de edad, con antecedente de viaje a España dio positivo de coronavirus. Arribó a la entidad el día 18, el 19 presentó síntomas y fue diagnosticado en las últimas horas.

La titular de los Servicios de Salud en el Estado, Mónica Rangel, dijo que no hay un respeto pleno a la jornada de sana sistancia y que todavía se observan en la calle familias y personas vulnerables al coronavirus, por lo que hizo un llamado para que los potosinos acaten la cuarentena y eviten salir a la calle si no es para tareas esenciales.

En conferencia de prensa, la funcionaria agradeció la responsabilidad de la población que ha permanecido en casa, pero señaló que en diversos recorridos, ha encontrado todavía a un buen número de personas en las calles, incluyendo familias, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, precisamente los más vulnerables al coronavirus.

"Si nos dejamos llevar por el 'a mí no me va a pasar, están tratando de desviar nuestra atención', vamos a tener casos de personas que se pondrán graves y podrían morir, si en este momento no nos responsabilizamos, el Ejecutivo federal o estatal podrían ordenar un toque de queda que tendría una repercusión económica grave y podría durar de 12 a 16 semanas", advirtió.