Enfrenta Ayuntamiento capitalino hasta 50 juicios diversos

Proveedores y particulares reclaman a la administración pagos no realizados por gobiernos pasados

Por Samuel Moreno

Septiembre 18, 2025 12:22 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez-Pulso

Foto: Alberto Martínez-Pulso

El Ayuntamiento de la capital continúa defendiendo en tribunales una serie de litigios iniciados en administraciones anteriores, principalmente por adeudos y requerimientos de pago que nunca fueron cubiertos.

De acuerdo con el síndico Víctor Hugo Salgado, actualmente se tienen en curso alrededor de 50 juicios vinculados con estas demandas.

El funcionario explicó que muchos de estos procesos corresponden a proveedores y particulares que reclaman pagos no realizados por gobiernos pasados, lo que ha obligado a la actual administración a mantener una defensa jurídica activa para proteger las finanzas municipales. A la par, se litigan juicios de nulidad relacionados con infracciones de la policía vial y otros procedimientos de carácter agrario y administrativo.

Salgado destacó que, pese a la carga heredada, en lo que va de este primer año de la segunda administración municipal no se ha realizado ningún pago por concepto de condenas judiciales, lo que atribuyó a una estrategia preventiva de diálogo y acuerdos extrajudiciales.

Resaltó también la coordinación que se mantiene con todas las áreas jurídicas del Ayuntamiento, lo que ha permitido unificar criterios en la atención de los casos y contener riesgos que puedan impactar al erario.

En el ámbito laboral, señaló que existe trabajo conjunto con la otra Sindicatura para dar seguimiento a los expedientes en curso.

