¿Quién es Jimmy Kimmel, el presentador de tv?

Jimmy Kimmel, uno de los conductores de televisión más reconocidos y famosos se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se anunció la suspensión indefinida de su programa "Jimmy Kimmel Live!".

"Caímos más bajo aún este fin de semana con la pandilla MAGA, tratando de caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible por sacar rédito político de ello", fueron las palabras de Kimmel acerca del caso mediático provocado por el asesinato de Charlie Kirk.

El comentario fue parte del monólogo de Kimmel durante su programa del lunes 15 de septiembre, ese mismo día criticó la reacción de algunos conservadores con respecto a la muerte de Kirk, y realizó chiste sobre cómo Donald Trump respondió a las preguntas sobre la muerte del activista estadounidense.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Originario de Brooklyn, New York, Kimmel empezó su carrera en la radio, logrando participar en estaciones locales en Arizona y Nevada, cerca de sus 33 años encontró su lugar en la televisión, aunque no como conductor, sino como guionista y presentador en programas de humor.

En 2003 comenzó el proyecto por el que ganó reconocimiento y fama, la ABC lo eligió para liderar el nuevo programa nocturno que estaba por estrenarse, en poco tiempo se convirtió en un éxito y contó con la participación de algunos de los personajes populares más importantes, "Kimmy Kimmel Live!" logró ser uno de los programas más longevos en la barra de Estados Unidos.

Fue el conductor en dos ocasiones de los Premios Oscar, la más recordada en 2017, cuando estuvo cerca del icónico error donde premiaron a "La La Land" como mejor película.

"Jimmy Kimmel Live!" junto con "The Late Show with Stephen Colbert" son dos de los programas (este último se dejará de transmitir el próximo año), que han recibido críticas directas del actual presidente de los Estados Unidos, Kimmel utilizaba su programa para compartir su postura y declaraciones contra Donald Trump.

De acuerdo con CNN, este jueves por la mañana el presidente Trump comentó: "Tenía muy malos índices de audiencia y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo", y "Así que, se le pueda llamar libertad de expresión o no, lo despidieron por falta de talento".

La suspensión del programa de Kimmel sucedió después de que el presidente de la Comisión Federal de comunicaciones (FCC) de Trump, Brendan Carr, amenazara con tomar medidas contra ABC y Disney si no hacían algo al respecto a los comentarios de Kimmel sobre Kirk en su programa en vivo.