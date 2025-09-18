logo pulso
Convocan a certamen de dibujo y pintura contra el maltrato animal

Por Pulso Online

Septiembre 18, 2025 11:28 a.m.
A
El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) invitó a participar en el Cuarto Concurso Estatal de Dibujo y Pintura con el tema "Prevención del maltrato animal", donde niñas, niños y jóvenes podrán expresar su talento y creatividad para fomentar el respeto y cuidado animal, promoviendo las cinco libertades que todo ser vivo merece.

La convocatoria está abierta y contempla tres categorías: A, de ocho a 11 años; B, de 12 a 15 años; C, de 16 a 18 años de edad.

Se busca que las y los participantes plasmen cómo imaginan un mundo donde los animales son protegidos, amados y libres de violencia. 

El cierre de convocatoria es el 5 de noviembre y los trabajos deberán ser entregados en oficinas del SECESP, en sus dos direcciones, Terrazas 640 y Tres Guerras 100, en el Barrio de Tequisquiapan en la capital potosina.

Para consultar la convocatoria completa puede consultar la página de internet https://seguridad.slp.gob.mx/secesp/ y redes oficiales del SECESP.

