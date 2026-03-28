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Entérate | Cerrarán calles en Soledad por "Carrera de la Enchilada"

Se habilitarán rutas alternas para minimizar afectaciones en el Centro Histórico de Soledad.

Por Flor Martínez

Marzo 28, 2026 01:22 p.m.
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Entérate | Cerrarán calles en Soledad por Carrera de la Enchilada

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informó que implementará un operativo con motivo de la onceava edición de la "Carrera de la Enchilada 2026", programada para el domingo 29 de marzo en la cabecera municipal, que contempla cierres de calles y habilitación de rutas alternas para la circulación durante el evento.

Los cierres iniciarán a partir de las 06:00 horas en las vialidades por donde se desarrollará la carrera. En los puntos intervenidos habrá personal de tránsito, mientras que elementos en motocicleta acompañarán a los participantes a lo largo del recorrido. También se realizarán recorridos para orientar a la población y regular el tránsito vehicular.

Las calles con suspensión de circulación incluyen la Plaza Principal de la cabecera municipal y cruces del primer cuadro del Centro Histórico, entre Independencia y Ocampo. Estas vialidades serán reabiertas al concluir la competencia.

Como rutas alternas se contemplan Porfirio Díaz, Lerdo de Tejada, Lanzagorta, Blas Escontría, Juan Bustamante, el carril lateral de la carretera a Matehuala a la altura de Plaza Citadina, Antigua Soledad en sentido sur a norte, avenida México, Última Norte, avenida San Pedro, calle Chiapas, Vasco de Quiroga y avenida Providencia.

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La corporación vial, además, informó que habrá otros cierres de calles por la instalación de puestos sobre las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez en su cruce con Vicente Guerrero, Negrete, Matamoros y Blas Escontría; en esta última, por la instalación de juegos mecánicos.

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