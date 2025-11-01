Entérate | Cierres viales en accesos a panteones de Soledad

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez implementó un operativo de orden vial en los accesos a los panteones municipales y privados con mayor afluencia, con motivo de las visitas por el Día de Muertos.

El titular de la corporación, Edgar Horacio Obregón, informó que el dispositivo contempla cierres parciales y totales de calles, así como rutas alternas, con el objetivo de regular la carga vehicular y garantizar la seguridad de peatones y visitantes.

El personal de Tránsito Vial estará activo durante este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, fechas en las que se prevé el mayor número de asistentes.

Asimismo, elementos de Fuerzas Municipales se sumarán a los trabajos para atender cualquier eventualidad.

En los panteones municipales 1 y 2 se aplican cierres parciales en: carretera a Matehuala y Mariano Arista; Pedro de Gante y Zamarripa; Carlos Tovas y Fernando Zamarripa; Manuel José Othón y Fernando Zamarripa. Y cierres totales en: Fernando Zamarripa esquina con Mariano Arista; y Quinta Azucena con Fernando Zamarripa.

En la zona del Circuito Potosí oriente, debido a la afluencia en el panteón "Arboledas del Consuelo", se mantiene presencia vial permanente, por el tránsito de vehículos de carga pesada que representa riesgo para los visitantes.

Mientras que, en el panteón El Morro, ubicado sobre avenida Libertad, se establecieron cierres parciales en avenida María Teresa y Ana Gabriela hasta avenida Libertad; y Plutarco Elías Calles con avenida Libertad.

Además, se mantiene cierre total frente al acceso principal del cementerio, entre avenida María Teresa y Plutarco Elías Calles.