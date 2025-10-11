Entérate | El clima en SLP este sábado 11 de octubre

El sistema tropical Raymond y la humedad que arrastra del Pacífico y el Golfo de México mantendrán este sábado lluvias en casi todo el territorio nacional, desde Baja California hasta Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que las precipitaciones más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se concentrarán en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este), donde se esperan además rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Raymond se localizaba a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 26 km/h, rumbo al sur de la península.

Su circulación provocará también lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

En el norte, Raymond y otros sistemas de baja presión generarán chubascos (de 5 a 25 mm) en Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, deslaves y encharcamientos, principalmente en zonas de montaña y zonas urbanas de los estados afectados. El SMN mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, en Baja California Sur, y en las Islas Marías, Nayarit.

El oleaje alcanzará alturas de 2.5 a 3.5 metros en costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en el occidente de Baja California. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil ante la posible caída de árboles y estructuras ligeras.