Entérate | San Luis Potosí listo para el Segundo Simulacro Nacional

Con 1,273 inmuebles y 84,120 participantes registrados, el estado se prepara para el simulacro de sismo

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 06:02 p.m.
Entérate | San Luis Potosí listo para el Segundo Simulacro Nacional

San Luis Potosí se reporta listo para sumarse al Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil, programado para las 12:00 horas de este 19 de septiembre, con hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que en la entidad se tiene registrado un total de mil 273 inmuebles y una participación de 84 mil 120 personas.

Del total de inmuebles que se integran al ejercicio:

  • 338 corresponden al ámbito federal.

  • 197 al estatal.

  • 26 al municipal.

  • 662 son privados.

El director de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, señaló que por primera vez la alerta sísmica sonará en los teléfonos celulares, y que se destinarán 100 elementos en las cuatro regiones del estado para brindar apoyo a las instituciones que lo requieran.

La dependencia estará presente en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para supervisar el desarrollo del simulacro.

