logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entrada a nuevo "Splash" rondará los 300 pesos

Se inaugurará el Sábado de Gloria y habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático

Por Rubén Pacheco

Marzo 25, 2026 12:46 p.m.
A
Entrada a nuevo Splash rondará los 300 pesos

El precio para ingresar al centro de diversiones acuático "Dinoasis" (antes Splash), ubicado al interior del parque Tangamanga 1, tendrá un costo que oscilará entre los 300 pesos por persona.

Así lo informó el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que complementó que la inauguración está prevista para el próximo 4 de abril, Sábado de Gloria.

Precisó que habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático, en aras de evitar sobreocupación y condiciones de riesgo para los asistentes.

Complementó que se otorgarán mil accesos gratuitos a personas de escasos recursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al respecto el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona consideró que la tarifa de acceso es razonable, toda vez que lo recaudado servirá para el mantenimiento de las instalaciones y cubrir la nómina de los trabajadores.

LEA TAMBIÉN

Pide el CHE los detalles del Splash

El Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí, solicitó formalmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) una reunión técnica para revisar el proyecto de rehabilitación y ampliación ...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas
Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas

Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso prepara un exhorto para que la autoridad estatal intervenga ante la falta de reglas y confrontación

Entrada a nuevo Splash rondará los 300 pesos
Entrada a nuevo Splash rondará los 300 pesos

Entrada a nuevo "Splash" rondará los 300 pesos

SLP

Rubén Pacheco

Se inaugurará el Sábado de Gloria y habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático

Obtiene la capital 665 mdp por subasta de 13 propiedades
Obtiene la capital 665 mdp por subasta de 13 propiedades

Obtiene la capital 665 mdp por subasta de 13 propiedades

SLP

Rolando Morales

Dos predios no fueron incluidos en los procesos, mientras que otros tres no recibieron ninguna oferta

Desconoce Gobierno si jefe policiaco está relacionado con desapariciones
Desconoce Gobierno si jefe policiaco está relacionado con desapariciones

Desconoce Gobierno si jefe policiaco está relacionado con desapariciones

SLP

Rubén Pacheco

El director de Seguridad Pública de Matehuala fue aprehendido por posesión de drogas