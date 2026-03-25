Entrada a nuevo "Splash" rondará los 300 pesos

El precio para ingresar al centro de diversiones acuático "Dinoasis" (antes Splash), ubicado al interior del parque Tangamanga 1, tendrá un costo que oscilará entre los 300 pesos por persona.

Así lo informó el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que complementó que la inauguración está prevista para el próximo 4 de abril, Sábado de Gloria.

Precisó que habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático, en aras de evitar sobreocupación y condiciones de riesgo para los asistentes.

Complementó que se otorgarán mil accesos gratuitos a personas de escasos recursos.

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?? | El Dinoasis (antes Splash) abrirá sus puertas el Sábado de Gloria; el costo por entrada será de 300 pesos general, anunció Ricardo Gallardo.

Visita: https://t.co/xWHlvdUFXj pic.twitter.com/BBlbjddXfl — Pulso Online (@pulso_mx) March 25, 2026

Al respecto el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona consideró que la tarifa de acceso es razonable, toda vez que lo recaudado servirá para el mantenimiento de las instalaciones y cubrir la nómina de los trabajadores.