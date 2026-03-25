Entrada a nuevo "Splash" rondará los 300 pesos
Se inaugurará el Sábado de Gloria y habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático
El precio para ingresar al centro de diversiones acuático "Dinoasis" (antes Splash), ubicado al interior del parque Tangamanga 1, tendrá un costo que oscilará entre los 300 pesos por persona.
Así lo informó el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que complementó que la inauguración está prevista para el próximo 4 de abril, Sábado de Gloria.
Precisó que habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático, en aras de evitar sobreocupación y condiciones de riesgo para los asistentes.
Complementó que se otorgarán mil accesos gratuitos a personas de escasos recursos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al respecto el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona consideró que la tarifa de acceso es razonable, toda vez que lo recaudado servirá para el mantenimiento de las instalaciones y cubrir la nómina de los trabajadores.
Pide el CHE los detalles del Splash
El Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí, solicitó formalmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) una reunión técnica para revisar el proyecto de rehabilitación y ampliación ...
no te pierdas estas noticias
Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas
Ana Paula Vázquez
El Congreso prepara un exhorto para que la autoridad estatal intervenga ante la falta de reglas y confrontación
Entrada a nuevo "Splash" rondará los 300 pesos
Rubén Pacheco
Se inaugurará el Sábado de Gloria y habrá acceso controlado a las instalaciones del centro acuático
Obtiene la capital 665 mdp por subasta de 13 propiedades
Rolando Morales
Dos predios no fueron incluidos en los procesos, mientras que otros tres no recibieron ninguna oferta