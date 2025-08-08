Entrega R. Gallardo prolongación Salk
Para una movilidad sin límites, la nueva vialidad impulsa el desarrollo económico
Con un atardecer vibrante como marco, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró y encendió la iluminación de la Prolongación de la avenida Salk, que va del Circuito Potosí al Eje 122.
La obra, de cinco kilómetros y cuatro carriles, busca descongestionar la carretera 57, mejorar la movilidad al sur de la ciudad, incrementar la plusvalía y fortalecer la seguridad en la zona. Conectará el sur con el oriente de la capital y reducirá hasta en 30 % los tiempos de traslado, además de enlazarse con la Vía Alterna Sur, el puente hacia el Eje 122 y las avenidas Industrias y CFE.
"Esta obra transformó lo que antes era tierra y un basurero para convertirse en una de las vías más importantes de la zona metropolitana y permitirá a las y los trabajadores llegar más rápido a sus hogares: estamos ganando tiempo de calidad, y ahora las casas costarán más por el incremento de la plusvalía para las familias", expresó el mandatario.
Durante el evento, Gallardo Cardona recorrió la nueva vialidad en bicicleta y subrayó que no solo mejorará la movilidad, sino que atraerá inversiones y generará empleos, fortaleciendo la economía estatal.
La obra incluye infraestructura hidráulica, banquetas, guarniciones, pavimento de concreto hidráulico, alumbrado LED y señalización moderna, con lo que se busca garantizar seguridad, durabilidad y superar el atraso de más de 40 años en infraestructura metropolitana.
