Entrega R. Gallardo prolongación Salk

Con un atardecer vibrante como marco, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró y encendió la iluminación de la Prolongación de la avenida Salk, que va del Circuito Potosí al Eje 122.

La obra, de cinco kilómetros y cuatro carriles, busca descongestionar la carretera 57, mejorar la movilidad al sur de la ciudad, incrementar la plusvalía y fortalecer la seguridad en la zona. Conectará el sur con el oriente de la capital y reducirá hasta en 30 % los tiempos de traslado, además de enlazarse con la Vía Alterna Sur, el puente hacia el Eje 122 y las avenidas Industrias y CFE.

"Esta obra transformó lo que antes era tierra y un basurero para convertirse en una de las vías más importantes de la zona metropolitana y permitirá a las y los trabajadores llegar más rápido a sus hogares: estamos ganando tiempo de calidad, y ahora las casas costarán más por el incremento de la plusvalía para las familias", expresó el mandatario.

Durante el evento, Gallardo Cardona recorrió la nueva vialidad en bicicleta y subrayó que no solo mejorará la movilidad, sino que atraerá inversiones y generará empleos, fortaleciendo la economía estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La obra incluye infraestructura hidráulica, banquetas, guarniciones, pavimento de concreto hidráulico, alumbrado LED y señalización moderna, con lo que se busca garantizar seguridad, durabilidad y superar el atraso de más de 40 años en infraestructura metropolitana.

Te puede interesar: Aumento de precios en viviendas por materiales de construcción