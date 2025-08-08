logo pulso
Entrega R. Gallardo prolongación Salk

Para una movilidad sin límites, la nueva vialidad impulsa el desarrollo económico

Por Redacción

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Prolongación de la avenida Salk

Prolongación de la avenida Salk

Con un atardecer vibrante como marco, el gobernador de San Luis PotosíRicardo Gallardo Cardona, inauguró y encendió la iluminación de la Prolongación de la avenida Salk, que va del Circuito Potosí al Eje 122.

La obra, de cinco kilómetros y cuatro carriles, busca descongestionar la carretera 57, mejorar la movilidad al sur de la ciudadincrementar la plusvalía y fortalecer la seguridad en la zona. Conectará el sur con el oriente de la capital y reducirá hasta en 30 % los tiempos de traslado, además de enlazarse con la Vía Alterna Sur, el puente hacia el Eje 122 y las avenidas Industrias y CFE.

"Esta obra transformó lo que antes era tierra y un basurero para convertirse en una de las vías más importantes de la zona metropolitana y permitirá a las y los trabajadores llegar más rápido a sus hogares: estamos ganando tiempo de calidad, y ahora las casas costarán más por el incremento de la plusvalía para las familias", expresó el mandatario.

Durante el evento, Gallardo Cardona recorrió la nueva vialidad en bicicleta y subrayó que no solo mejorará la movilidad, sino que atraerá inversiones y generará empleos, fortaleciendo la economía estatal.

La obra incluye infraestructura hidráulicabanquetasguarnicionespavimento de concreto hidráulicoalumbrado LED y señalización moderna, con lo que se busca garantizar seguridad, durabilidad y superar el atraso de más de 40 años en infraestructura metropolitana.

