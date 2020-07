Epidemia afectará Fondo de Pensiones

Podría ser hasta el año entrante cuando comiencen a notarse los estragos financieros en el Fondo de Pensiones tras la baja recaudación que se tuvo en parquímetros y otros conceptos a causa del confinamiento por la epidemia de Covid-19, señaló la regidora Verónica Campillo.

"No sabemos sobre las cuestiones laborales, no sabemos si la gente va a venir a pagar su predial, si acudirá al centro o no a hacer sus compras o si pagará el parquímetro, pero claramente esto va a permear al Fondo de Pensiones que es a donde va a parar parte del dinero que se recauda", manifestó.

Señaló que probablemente será a finales de año cuando se determine la afectación financiera que dejó el Covid-19 a las arcas municipales.

"No sabríamos cual es el estimado de pérdida, lo estaríamos analizando a finales del año cuando veamos los números reales al momento de hacer la Ley de Ingresos y Egresos, pero esto es una situación complicada", manifestó.

Por otra parte, la regidora hizo un llamado a la población para que no olvide utilizar cubre-bocas para que San Luis Potosí pueda dejar atrás la fase de contagios y buscar alternativas que permitan reactivar la económica en la entidad.