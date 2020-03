Escalerillas acusa despojo de tierras por parte del Implan

La posibilidad de que el Instituto Municipal de Planeación –Implan- desconozca el usufructo de 5 mil 815 hectáreas de su propia área de supervivencia, unió a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de Escalerillas, quienes advierten que no permitirán que se les despoje de tierras que por siglos han aprovechado como medio para sobrevivir, e históricamente han formado parte de su hábitat, y no de una reserva natural protegida que está totalmente delimitada fuera del polígono que se les pretende afectar, y temen que el Implan les desconozca parte de la reserva territorial que no pertenece al área natural protegida.

Aparentemente sólo se les pretende dejar de reconocimiento de tierra una franja de dos hectáreas, desde la mojonera de El Toro más otra franja de una hectárea en el denominado Cerro del Lobo, en las proximidades del Ejido San Francisco de Villa de Arriaga.

Pedro Bravo Hernández, en su calidad de ejidatario de Escalerillas, explicó que no se va a permitir que el Implan deje como área natural protegida un terreno que les pertenece y en particular la mayor parte del predio que les pertenece y del que históricamente han vivido y forjado sus propios derechos.