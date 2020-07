Escasea información para ahorradores de Banco Famsa, tras anuncio de liquidación

Acreedores de Banco Ahorro Famsa se quedaron varados en la puerta de la institución bancaria que se encuentra en el centro de la ciudad, luego de que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ordenó la liquidación de la institución.

Si bien en la sucursal del Centro Histórico de la capital potosina los empleados fijaron anuncios con el aviso de la liquidación del banco, no ahondan en explicaciones y remiten a los clientes a tiendas de conveniencia para tratar de realizar algunos trámites relacionados con la liquidación de sus ahorros.

Los ahorradores aseguran que tienen temor de no recuperar sus recursos, puesto que para realizar el trámite no se les atiende en la empresa, sino que se les envía a un procedimiento a un lugar que no es la institución directamente involucrada.

La tienda Famsa colocó en el exterior avisos para notificar a los clientes de la determinación del IPAB, y se refiere a un fondo de garantía hasta por poco más de dos millones de pesos, bajo la condición de cumplir una serie de requisitos no especificados en el aviso para tener acceso a la liquidación.

Si bien las operaciones de las tiendas de muebles y línea blanca se encuentran en operación en condiciones normales, no hay acceso para los clientes que desean realizar aclaraciones. Únicamente el personal recibe a los ahorradores para indicarles los procedimientos sin abrir las puertas.