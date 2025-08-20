Escuelas no podrían pagar la ventilación

No fue posible entregar equipos de aire acondicionado o en su caso ventiladores en algunos planteles educativos, porque el costo de la energía eléctrica es muy alto, aseguró el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo.

Dijo que si no hay acceso a tarifas más bajas, un eventual consumo de energía eléctrica por el uso de los aparatos tendría que ser absorbido por las propias escuelas, y ese es un escenario muy complicado.

El funcionario explicó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya se reunió con directivos de la empresa paraestatal, con el fin de plantearles la necesidad de aplicación de algunos descuentos en el cobro por el consumo de energía eléctrica y está pendiente la respuesta.

Dijo Torres Cedillo que el tema ya está sobre la mesa, aunque todavía se encuentran actualizando el número de escuelas que requieren los equipos de aire acondicionado o en su caso ventiladores.

“En el programa que el gobernador implementó para repartir equipos de aire acondicionado o en algunos casos ventiladores, hay algunos casos que no hemos podido concretar porque el costo de la energía eléctrica es muy alto, y esto tiene que pagarlo la propia

institución”.

Dijo que hace algunas semanas, el gobernador se reunió con la Comisión de Federal Electricidad con el fin de obtener un descuento, pero hasta ahora no ha sido posible concretarlo.