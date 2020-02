Espera la DGSPM dos autobuses con aficionados del León en el Lastras

Ya está listo el operativo vial para el partido del Atlético De San Luis contra los Esmeraldas de León este 14 de febrero, declaró el director de Policía Vial, Filemón Juárez Santana.

Manifestó que se espera la llegada de por lo menos dos autobuses de seguidores del equipo de León por lo que se realizarán cierres anticipados de algunas vialidades a fin de dar prioridad al peatón.

Manifestó que los cierres de circulación iniciarán desde las tres de la tarde del 14 de febrero y para esa zona se pretende desplegar 50 elementos a bordo de motocicletas y patrullas para dar seguridad a los peatones.

"León si trae mucha gente, no tanto como el América, pero trae muchos seguidores, ellos nos están manejando que vendrán dos autobuses, no hemos confirmado, pero si manejan dos autobuses, no podemos prever que nada va a suceder y desde temprano tenemos que prestar el apoyo y monitoreando qué es lo que suceda", manifestó.