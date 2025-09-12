Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la coordinación entre su partido, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será necesaria de cara a las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, tanto para la gubernatura como para otros cargos de elección popular.

Durante su visita al estado para asistir al primer informe de la LXIV Legislatura del Congreso local, Fernández Noroña reconoció que alcanzar la unidad entre partidos ha sido complicado.

El senador explicó que, aunque considera que la unidad es deseable a nivel federal y local, las direcciones de los partidos a veces deciden ir por separado en lo local.

"Yo soy un convencido de unidos en lo federal y en lo local. Pero muchas veces las direcciones, inclusive las generales de los partidos, hacen cálculos y consideran que conviene más ir separados en lo local. Veo la dificultad. No lo hemos resuelto en todo el camino. No se ve fácil que lo resolvamos en el último tramo, pero yo esperaría que nos demos un acuerdo", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fernández Noroña destacó que la coalición entre Morena, PT y PVEM fue determinante en la victoria de Ricardo Gallardo Cardona como gobernador y destacó como importante el mantener la colaboración a nivel estatal y local.

Sobre la actuación del Congreso del Estado ante iniciativas del gobierno estatal, el senador señaló que no se han tomado decisiones contrarias a los acuerdos políticos existentes y destacó la continuidad de la colaboración legislativa.

"Somos compañeros, no más faltaba que complicáramos la vida al compañero gobernador Gallardo; pues si es nuestro aliado, no somos movimientos contrarios...Inclusive es una parte que debería reconocerse, en vez de criticarse el acuerdo, yo digo que tenga una buena relación con el gobernador de Estado", dijo.

Finalmente, aseguró que la oposición local no representa un contrapeso significativo.