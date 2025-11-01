logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Esperan arribo de 10 mil paisanos en vacaciones de fin de año

La Caravana Migrante estará integrada por entre mil 500 a 2 mil vehículos: Hernández Segura

Por Rubén Pacheco

Noviembre 01, 2025 04:10 p.m.
A
Esperan arribo de 10 mil paisanos en vacaciones de fin de año

Para el período vacacional de fin de año, se espera el arribo a San Luis Potosí de 10 mil paisanos procedentes de Estados Unidos, estimó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Matizó que el programa de Bienvenido Paisano, desarrollado en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), abarca de noviembre del 2025 a febrero del 2026, cuando retorna la comunidad migrante.

"En esta edición del 2025 no va a ser la excepción, entonces vamos a estar yendo a las ciudades de California, a los estados de California; al estado de Illinois, al estado de Texas y a las diferentes ciudades como son California, Chicago, San Antonio, Dallas", concluyó.

Especificó que, derivado de la movilización de la Caravana Migrante Potosino, integrada por entre mil 500 a 2 mil vehículos, se prevé la llegada de 5 mil a 6 mil connacionales a las municipalidades potosinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Esperan arribo de 10 mil paisanos en vacaciones de fin de año
Esperan arribo de 10 mil paisanos en vacaciones de fin de año

Esperan arribo de 10 mil paisanos en vacaciones de fin de año

SLP

Rubén Pacheco

La Caravana Migrante estará integrada por entre mil 500 a 2 mil vehículos: Hernández Segura

Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote
Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

Nada sabe Mendoza de clausura en tiradero de El Zapote

SLP

Rubén Pacheco

La funcionaria estatal matizó que lo único de lo que tiene conocimiento es de los que hay en las noticias

Con Morena, si existe voluntad política: PVEM
Con Morena, si existe voluntad política: PVEM

Con Morena, si existe voluntad política: PVEM

SLP

Ana Paula Vázquez

Inició el partido sus trabajos políticos en San Luis Potosí de cara al 2027

Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad
Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad

Con ofrendas y música, llenan panteones en Soledad

SLP

Flor Martínez

Comerciantes esperan buenas ventas durante el fin de semana