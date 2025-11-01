Esperan arribo de 10 mil paisanos en vacaciones de fin de año
La Caravana Migrante estará integrada por entre mil 500 a 2 mil vehículos: Hernández Segura
Para el período vacacional de fin de año, se espera el arribo a San Luis Potosí de 10 mil paisanos procedentes de Estados Unidos, estimó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.
Matizó que el programa de Bienvenido Paisano, desarrollado en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), abarca de noviembre del 2025 a febrero del 2026, cuando retorna la comunidad migrante.
"En esta edición del 2025 no va a ser la excepción, entonces vamos a estar yendo a las ciudades de California, a los estados de California; al estado de Illinois, al estado de Texas y a las diferentes ciudades como son California, Chicago, San Antonio, Dallas", concluyó.
Especificó que, derivado de la movilización de la Caravana Migrante Potosino, integrada por entre mil 500 a 2 mil vehículos, se prevé la llegada de 5 mil a 6 mil connacionales a las municipalidades potosinas.
