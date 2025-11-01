logo pulso
Matan a sobrino de Hipólito Mora en Michoacán

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:20 p.m.
A
Hipólito Mora Chávez / Foto: Archivo

Hipólito Mora Chávez / Foto: Archivo

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder y fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, murió a tiros junto con su esposa, en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), Michoacán.
Familiares de Cano Torres, exigieron a las autoridades, una explicación sobre lo ocurrido la madrugada de este sábado, en esa localidad de la Tierra Caliente, ya que aseguran, fueron torturados antes de ser asesinados.
No hay un comunicado o versión oficial sobre este hecho en el que murió el citricultor y exintegrante de las autodefensas, así como su esposa, quien acababa de llegar de Estados Unidos, ya que ambos tenían también la residencia de ese país.

MINUTO A MINUTO

