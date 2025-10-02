Establecerían cerco sanitario en el altiplano por sospecha de sarampión

En lo que va del año, San Luis Potosí acumula dos casos confirmados de sarampión. El más reciente se validó hace unos días, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Precisó que el más actual corresponde a una mujer de alrededor del 40 años, residente de un municipio de la región Altiplano.

Describió que al corroborarse la positividad de la persona enferma, los Servicios de Salud establecieron un período de cerco sanitario.

En entrevista, la funcionaria estatal subrayó que el primer caso, suscitado con antelación, no generó contagios entre las personas que tuvieron contacto con el paciente.

Puntualizó que frente a los casos positivos, la dependencia estatal mantiene las campañas intensivas de vacunación al interior del estado, así como la realización de ferias de la salud donde también se promueve la inmunización de la población.

"Cuando la gente está vacunada, la verdad que el contagio no se da. Estos casos se dan por alguna u otra circunstancia no se pusieron la vacuna correcta. También la idea, es poder acercarnos a las madres y las mujeres embarazadas", remató.