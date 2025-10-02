logo pulso
Establecerían cerco sanitario en el altiplano por sospecha de sarampión

El presunto caso es en una mujer de alrededor del 40 años de edad

Por Rubén Pacheco

Octubre 02, 2025 12:50 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

En lo que va del año, San Luis Potosí acumula dos casos confirmados de sarampión. El más reciente se validó hace unos días, informó Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Precisó que el más actual corresponde a una mujer de alrededor del 40 años, residente de un municipio de la región Altiplano.

Describió que al corroborarse la positividad de la persona enferma, los Servicios de Salud establecieron un período de cerco sanitario

En entrevista, la funcionaria estatal subrayó que el primer caso, suscitado con antelación, no generó contagios entre las personas que tuvieron contacto con  el paciente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que frente a los casos positivos, la dependencia estatal mantiene las campañas intensivas de vacunación al interior del estado, así como la realización de ferias de la salud donde también  se promueve la inmunización de la población.

"Cuando la gente está vacunada, la verdad que el contagio no se da. Estos casos se dan por alguna u otra circunstancia no se pusieron la vacuna correcta. También la idea, es poder acercarnos a las madres y las mujeres embarazadas", remató.

