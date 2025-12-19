Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos

El Gobierno del Estado mantiene en operación tres programas de apoyo dirigidos a migrantes potosinos, principalmente a quienes radican en Estados Unidos, a través del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

Entre las acciones vigentes se encuentra el programa de Reunificación Familiar, mediante el cual personas adultas mayores pueden reencontrarse con hijas e hijos que viven en el extranjero, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Además, el IMEI brinda asesoría en materia migratoria y realiza Ferias de Pasaportes Americanos, orientadas a facilitar trámites a la comunidad migrante.

Las autoridades estatales señalaron que estos programas buscan ofrecer acompañamiento y orientación a potosinas y potosinos que residen fuera del país, y que se desarrollan con apoyo de instancias federales y organizaciones civiles.

