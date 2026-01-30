Este sábado, carrera atlética del tamal

Matehuala.- Se realizará la cuarta carrera del tamal de 5K este sábado a las siete treinta de la tarde, la salida y meta será en la Plaza de Armas, se exhorta a la población en general, así como a los atletas a participar en esta magna carrera de convivencia.

La inscripción tiene un costo de 100 pesos y se está llevando a cabo en Mex Sport, ubicado en la calle Betancourt 305, habrá premios para los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil, que serán general libre, juvenil y la master para mayores de cuarenta años de edad.

En esta carrera se contará con un cronometraje electrónico que se le pondrá a cada uno de los corredores, de esta manera saber el tiempo exacto que hicieron en recorrer los cinco kilómetros.

También se tendrá categoría infantil, la cual será completamente gratuita, para promover el atletismo en los niños, en esta carrera habrá varias categorías, de tres a cuatro años de edad y solo correrán treinta metros, de cinco a seis años de edad correrán cincuenta metros, de siete a ocho años de edad correrán doscientos metros, de nueve a diez años correrán cuatrocientos metros y de once a doce años seiscientos metros.

Se hace un llamado a la población en general a participar en esta carrera donde al terminar se le dará un tamal a cada uno de los corredores, además de su respectivo atole, se otorgará medalla a los primeros 250 corredores en cruzar la meta de la carrera de 5K y medallas a los primeros cincuenta niños en inscribirse en las carreras infantiles.