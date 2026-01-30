logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Este sábado, carrera atlética del tamal

Será en varias categorías, femenil y varonil

Por Jesús Vázquez

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Este sábado, carrera atlética del tamal

Matehuala.- Se realizará la cuarta carrera del tamal de 5K este sábado a las siete treinta de la tarde, la salida y meta será en la Plaza de Armas, se exhorta a la población en general, así como a los atletas a participar en esta magna carrera de convivencia. 

La inscripción tiene un costo de 100 pesos y se está llevando a cabo en Mex Sport, ubicado en la calle Betancourt 305, habrá premios para los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil, que serán general libre, juvenil y la master para mayores de cuarenta años de edad.

En esta carrera se contará con un cronometraje electrónico que se le pondrá a cada uno de los corredores, de esta manera saber el tiempo exacto que hicieron en recorrer los cinco kilómetros. 

También se tendrá categoría infantil, la cual será completamente gratuita, para promover el atletismo en los niños, en esta carrera habrá varias categorías, de tres a cuatro años de edad y solo correrán treinta metros, de cinco a seis años de edad correrán cincuenta metros, de siete a ocho años de edad correrán doscientos metros, de nueve a diez años correrán cuatrocientos metros y de once a doce años seiscientos metros. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se hace un llamado a la población en general a participar en esta carrera donde al terminar se le dará un tamal a cada uno de los corredores, además de su respectivo atole, se otorgará medalla a los primeros 250 corredores en cruzar la meta de la carrera de 5K y medallas a los primeros cincuenta niños en inscribirse en las carreras infantiles. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

SLP

Rubén Pacheco

Avalan cobro por las placas mundialistas
Avalan cobro por las placas mundialistas

Avalan cobro por las placas mundialistas

SLP

Ana Paula Vázquez

Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

SLP

Martín Rodríguez

Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

SLP

Ana Paula Vázquez

Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez