"Esto no es una película de Hollywood, el Covid es real", dice Salud de SLP

"Como anécdota sí, hay gente que ha dicho que no creía y que se ha enfermado, de hecho varias personas han señalado que no creían en la enfermedad y estando hospitalizadas han comentado al personal de salud que inicialmente no pensaban que esto fuera cierto, lo veían como muy distante, muy lejano y al momento de estar enfermos o internados se dieron cuenta que esto no es así", dijo Miguel Lutzow, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud.

Reconoció que pese a lo que se vive no solo en San Luis Potosí, sino en todo el mundo, aún hay personas que todavía no creen en la enfermedad.

"Sabemos que hay personas que aún con lo que estamos viviendo todavía no creen en la enfermedad, esto no es una película de Hollywood donde la gente se va a enfermar y va a ir cayendo, la enfermedad tiene sus tiempos, cuando una persona tiene contacto con el virus, pasan dos días o tres para que colonice, después para que empiecen los síntomas pueden pasar hasta 14 días".

Asimismo, recordó que incluso hay personas que no presentan un cuadro clínico tan evidente o incluso está también el caso de los portadores asintomáticos. "No esperemos a ver a todo mundo enfermo para creer en la enfermedad, es real, tenemos 99 defunciones en San Luis y lamentablemente podrán seguir sucediendo a medida que siga avanzando la epidemia".