LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Estudia la CEDH ir en contra de la "Ley Mordaza"

La Comisión ha dialogado con opositores a la reforma que limita la IA

Por Rubén Pacheco

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Estudia la CEDH ir en contra de la "Ley Mordaza"

Se encuentra en análisis la posibilidad de presentar Acción de Inconstitucionalidad en contra de la iniciativa aprobada para tipificar como delito el "uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social", informó Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El pasado 14 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó, con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la moción promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La titular de la CEDH reconoció que el organismo autónomo ha sostenido comunicación con algunas personas defensoras de derechos humanos, quienes tienen algunas observaciones sobre dicha medida punitiva.

"De ahí sería el análisis correspondiente y de ahí se derivaría después de este análisis, ya les avisaríamos qué es lo que prosigue", manifestó.

En entrevista, dijo que luego de la entrada en vigor con la publicación en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría Ejecutiva de la CEDH tomó conocimiento para estudiar si resulta procedente presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Argüelles Moreno consideró que la Comisión está dentro del plazo para la presentación del medio, pues tiene 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de la norma impugnada en el órgano oficial.

"Estamos en tiempo. En la revisión, digo, por eso el análisis. Vamos a revisar, porque también entendemos el tema del interés superior de la niñez, etcétera. Vamos a revisar varios aspectos", enfatizó.

Para la organización Artículo 19, en la reforma legislativa no se establecen criterios que permitan distinguir e identificar las motivaciones detrás de la emisión de una expresión para considerarla dolosa.

Advirtió que, si bien considera excepciones para actividades periodísticas, artísticas o de crítica política, la ambigüedad deja un "margen peligroso" para la interpretación discrecional, lo que podría derivar en censura de contenidos incómodos, críticas al poder, o manifestaciones culturales que utilicen herramientas digitales.

Reprueba Article 19 aprobación de Ley Mordaza contra uso de la IA

La reforma aprobada en San Luis incumple principios legales en materia penal y de derechos humanos, alerta

