Reprueba Article 19 aprobación de Ley Mordaza contra uso de la IA

La organización Article 19 manifestó su rechazo expreso a la criminalización del uso de la Inteligencia Artificial (IA) aprobada recientemente por el Congreso de San Luis Potosí, porque tensionan e incumplen principios esenciales del derecho penal y de derechos humanos.

En un posicionamiento, la organización de defensa de la libertad de expresión externó su opinión a las recién aprobadas reformas a varios artículos del Código Penal que elevan a la categoría penal varios usos de la IA, pretextando que su uso causa "alarma social" y alteraciones en la confianza pública en las instituciones.

Article 19 criticó que la reforma, propuesta por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, carecen de precisión técnica y conceptual, al introducir definiciones amplias y ambiguas sobre lo que debe entenderse por "alarma pública" o "paz social".

Tampoco, señala, se establecen criterios que permitan distinguir e identificar las motivaciones detrás de la emisión de una expresión para considerar que esta fue realizada con "dolo".

Esta ausencia de claridad propiciaría "interpretaciones arbitrarias o discrecionales al no establecer de forma clara, previa y estricta las conductas que realmente constituyen un delito", alerta la organización.

En consecuencia, concluye, se abre la puerta a la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines.

Además, la reforma recurre en primer lugar a la penalización sin valorar mecanismos no punitivos. "Esto refuerza una tendencia preocupante en la que la creación de nuevos tipos delictivos parece responder más a una necesidad política de ´innovar´ o generar impacto mediático que a un análisis técnico y jurídico sólido. También responde a una tendencia ascendente para sancionar conductas relacionadas con la libertad de expresión", señala.

Sobre las excepciones para actividades periodísticas, artísticas o de crítica política, Article 19 alerta que su ambigüedad deja un margen peligroso para la interpretación discrecional, lo que podría derivar en censura de contenidos incómodos, críticas al poder o manifestaciones culturales que utilicen herramientas digitales.

La organización revela que elaboró un documento de observaciones técnicas que fue enviado a las y los diputados de la Comisión Primera de Justicia del Congreso de San Luis Potosí el lunes 10 de noviembre. Dichas observaciones fueron desestimadas, resultando en una modificación al Código Penal contrario a derecho.