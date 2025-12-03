Evaluación revela rezago en seguridad vial en la capital

La Coalición de Movilidad Segura SLP presentó su primer Semáforo Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, una evaluación independiente del cumplimiento del Ayuntamiento con la Ley General de Movilidad y la NOM-004-SEDATU-2023.

El balance general exhibe un rezago casi total, pues la organización señaló que la administración municipal mantiene un enfoque desactualizado y sin rumbo en materia de seguridad vial.

Uno de los primeros indicadores reprobados fue la reducción de siniestros viales. La coalición advirtió que las cifras continúan al alza y que el gobierno municipal sigue usando el término "accidentes", lo que consideran un síntoma de que no existe una política real orientada a reducir muertes y lesiones.

El compromiso firmado por el Ayuntamiento en el Plan Municipal de Desarrollo, subrayaron, permanece incumplido.

La propuesta de crear una Dirección de Movilidad, Seguridad Vial y Espacio Público, planteada tras un año de reuniones, también quedó en rojo. Según la evaluación, el borrador que entregó el municipio no incorpora las observaciones de sociedad civil, no tiene atribuciones claras y ni siquiera logró generar acuerdos entre dependencias implicadas. La falta de minutas y de seguimiento oficial fue uno de los principales señalamientos.

El Observatorio de Movilidad obtuvo un amarillo únicamente porque existe un documento preliminar. Sin embargo, la coalición advirtió que, tal como está planteado, sería un órgano sin funciones reales, pues no define qué información deberá entregar el Ayuntamiento ni con qué insumos trabajará.

En paralelo, el Plan Maestro de Ciclovías fue reprobado por incumplir la NOM 004, particularmente en el caso de la propuesta par reubicar la ciclovía de avenida Carranza, que calificaron como un diseño antinormativo ante los intentos de colocarla en el centro del camellón.

Las metas de ampliación y mantenimiento de ciclovías permanecen sin avances, a pesar de que el municipio prometió más de 130 kilómetros hacia 2027. Las existentes presentan deterioro grave y no hay claridad presupuestal. A esto se suma la ausencia de un protocolo de atención a víctimas de siniestros viales, obligatorio por ley; la coalición denunció que ni siquiera hubo seguimiento tras el siniestro sufrido por uno de sus integrantes en noviembre.

La actualización del reglamento de tránsito y los proyectos de infraestructura con diseño universal también reprobaron. Las organizaciones señalaron que nuevas obras, como el deprimido de Himalaya y el parque lineal, continúan privilegiando al automóvil y violando criterios básicos de accesibilidad. El programa Vialidades Potosinas 2.0 fue criticado por fomentar velocidades altas y por ignorar la NOM 004.

Entre los pocos indicadores en amarillo están el programa Capital en Bici con avances limitados y un enfoque que consideran equivocado y el programa de "Cruces Seguros", donde no existen proyectos ejecutivos pese a contar con diagnóstico y presupuesto. En conjunto, el semáforo concluye que la administración municipal no ha cumplido con la legislación vigente ni con los compromisos firmados, y advierte que la falta de voluntad política mantiene en riesgo a peatones, ciclistas y personas con discapacidad en la ciudad.