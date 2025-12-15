logo pulso
Evita incendios en época decembrina con estas recomendaciones

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 11:52 a.m.
A
Evita incendios en época decembrina con estas recomendaciones

Durante el mes de diciembre, muchos incendios se originan por conexiones eléctricas defectuosas, sobrecargas en enchufes y el uso inadecuado de velas.

La Dirección de Protección Civil capitalina, recordó que un pequeño descuido puede provocar grandes pérdidas.

Por ello, emitió una serie de recomendaciones para mantener tu hogar seguro:

- Revisa que las instalaciones eléctricas estén en buen estado.

- No sobrecargues contactos ni extensiones.

- Apaga luces decorativas y aparatos eléctricos antes de dormir o salir.

- Mantén velas lejos de materiales inflamables.

- No dejes velas encendidas sin supervisión.

- Utiliza luces navideñas certificadas y en buen estado.

"La prevención es clave para disfrutar unas fiestas seguras", señaló la dependencia.

Aumentan 40% los incendios en este mes, dice Benavente Duque

En diciembre los servicios para atender incendios incrementan entre 30 y 40 por ciento, respecto de los promedios registrados en los meses previos. informó Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerp...

