Evita incendios en época decembrina con estas recomendaciones

Durante el mes de diciembre, muchos incendios se originan por conexiones eléctricas defectuosas, sobrecargas en enchufes y el uso inadecuado de velas.

La Dirección de Protección Civil capitalina, recordó que un pequeño descuido puede provocar grandes pérdidas.

Por ello, emitió una serie de recomendaciones para mantener tu hogar seguro:

- Revisa que las instalaciones eléctricas estén en buen estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

- No sobrecargues contactos ni extensiones.

- Apaga luces decorativas y aparatos eléctricos antes de dormir o salir.

- Mantén velas lejos de materiales inflamables.

- No dejes velas encendidas sin supervisión.

- Utiliza luces navideñas certificadas y en buen estado.

"La prevención es clave para disfrutar unas fiestas seguras", señaló la dependencia.