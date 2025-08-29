logo pulso
Evita RGC hablar de cuánto se invertirá en oficina de Japón

La representación potosina tiene como objetivo atraer empresas a San Luis Potosí

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2025 03:03 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Citlally Montaño-Pulso

"No, no, no. No somos... bueno, ya no te voy a contestar", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre cómo se costeará y qué gastos implicará la apertura de la oficina de representación de San Luis Potosí en Japón.

La próxima semana viajará con una comitiva a territorio nipón, a fin de abrir dicho vínculo comercial, cuyo objetivo es atraer inversiones japonesas y promover los productos potosinos en el mercado asiático.

Antes, el mandatario estatal declaró que será acompañado por empresarios de parques logísticos y de la Zona Industrial, quienes presentarán oportunidades de negocio y la oferta de tierra y servicios de San Luis Potosí.

Aunado a ello, aseveró que la medida de expansión fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como una estrategia para fortalecer la economía local y conectar al estado con nuevos mercados internacionales.

