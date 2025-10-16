logo pulso
Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

SLP

Exalmacenista del Hospital Central desvió 1.6 mdp

La Contraloría Estatal informó que fue inhabilitado y denunciado ante la FGE

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2025 02:05 p.m.
A
Exalmacenista del Hospital Central desvió 1.6 mdp

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), informó que sancionó con una inhabilitación de ocho años fuera de funciones públicas a un exalmacenista del Hospital Central.  

Así lo informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), quien complementó que el exfuncionario tuvo que resarcir un daño económico por poco más de un millón 630 mil pesos.

En entrevista, precisó que, a la par de la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues puede configurarse la comisión de un delito.

Matizó que, en asuntos donde existió presunta malversación de recursos económicos provenientes de la federación, se procede con la presentación de una denuncia, también, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

