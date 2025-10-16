Exalmacenista del Hospital Central desvió 1.6 mdp
La Contraloría Estatal informó que fue inhabilitado y denunciado ante la FGE
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), informó que sancionó con una inhabilitación de ocho años fuera de funciones públicas a un exalmacenista del Hospital Central.
Así lo informó Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), quien complementó que el exfuncionario tuvo que resarcir un daño económico por poco más de un millón 630 mil pesos.
En entrevista, precisó que, a la par de la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues puede configurarse la comisión de un delito.
Matizó que, en asuntos donde existió presunta malversación de recursos económicos provenientes de la federación, se procede con la presentación de una denuncia, también, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
