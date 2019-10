Exige diputado la destitución de Pineda

Tras argumentar incapacidad, la falta de un perfil adecuado y los múltiples casos que han puesto en riesgo la seguridad e integridad de los ciudadanos, el coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Edgardo Hernández Contreras, pidió el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Jaime Pineda Arteaga, así como de varios de sus colaboradores que han sido señalados por supuestos casos de corrupción.

El legislador, quien al final abandonó el auditorio "Manuel Gómez Morín", donde se desarrolló la comparecencia del titular de Seguridad Pública, argumentó que esta decisión la tomó para no ser comparsa de un funcionario que pretendió acudir ante los diputados a informar sobre cifras que no están apegadas a la realidad, pues desgraciadamente "San Luis Potosí, vive un baño de sangre".

Hernández Contreras, cuestionó el perfil del secretario, Jaime Pineda, pues aseguró que como titular de Seguridad, desconoce los principios básicos para establecer una política sobre el control de la delincuencia y por lo tanto, las consecuencias las tienen que pagar los ciudadanos ante la ola de violencia y el incremento a los delitos patrimoniales que se presentan cotidianamente en perjuicio de la población.

El diputado, también lamentó los hechos violentos que colocaron a San Luis Potosí, como una "vergüenza nacional", ante la incapacidad que se mostraron de los cuerpos de seguridad para haber evitado los hechos violentos que se registraron la tarde de este domingo en el estadio "Alfonso Lastras Ramírez" durante el encuentro de futbol entre el Atlético del San Luis y los Gallos Blancos del Querétaro.

Insistió en señalar que es necesario que el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, tome cartas en el asunto y destituya de inmediato al titular de Seguridad, Jaime Pineda.

"No sabemos qué compromiso tiene el Gobernador para mantener a esta persona al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces no estamos de acuerdo con que sólo vengan a dar cifras, por eso no nos préstamos a una pasarela de dichos donde realmente, no hay nada de fondo".