Exigen a Galindo actuar contra regidor acusado de corrupción

El vocero de la asociación Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, adelantó que buscarán más denuncias y testimonios sobre presuntos actos de corrupción del regidor perredista de la capital, José Alberto Zavala López, y retó al alcalde Enrique Galindo Ceballos a demostrar que no tolerará actos ilegales dentro de su administración.

Afirmó que cada vez se incrementan las quejas por presunto acoso laboral e incluso acoso sexual en el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Vocero de Ciudadanos Observando; Guadalupe González

Sobre el caso de la exempleada municipal Martha Erika Tapia, González señaló que es "un acto más de todo lo que ya se ha denunciado" y que, al no haber consecuencias, las prácticas ilegales se siguen replicando.

"En el caso de Erika, ella denunció nepotismo, actos poco éticos en la UGCH y la corrieron. Luego denunció que a su hija la hacen firmar un contrato, pero le quitan su tarjeta de nómina", relató.

El activista denunció que la presunta contratación de empleados mediante chantaje —a quienes luego se les quita el sueldo o parte de él de manera ilegal— sigue ocurriendo por la impunidad.

"Ya hemos expuesto y denunciado una serie de casos en los que incluso hubo denuncias penales, pero como son servidores públicos y en este país al servidor corrupto no le pasa nada, este tipo de actos se sigue replicando", afirmó.

Sobre el regidor Zavala López, González precisó que, si bien es un funcionario electo que no depende del alcalde, Galindo debe actuar.

"El problema no es solamente el regidor, sino el coto de poder que aparentemente tiene en el Ayuntamiento y, en especial, en la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH)", puntualizó.

