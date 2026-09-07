Exigen cese de director de la UPN

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El sindicato de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) exige la destitución de su director, Pastor Hernández Madrigal, luego de señalar que desde hace aproximadamente dos años y medio se han bloqueado contrataciones y recontrataciones de personal docente y administrativo. Salvador Antonio Rodríguez Aguilar, secretario general de la Delegación Sindical 228 del SNTE, afirmó que la situación también implica el incumplimiento de acuerdos alcanzados con autoridades educativas.

Rodríguez Aguilar explicó que de cada 100 por ciento de los contratos que deberían generarse únicamente se concreta entre 30 y 40 por ciento. Señaló que existen trabajadores de base que ya laboran en la universidad y que tienen derecho a obtener más horas para incrementar su ingreso salarial, pero sostuvo que, en lugar de utilizar las plazas vacantes, el director prefiere contratar personal por honorarios, con lo que, dijo, se afectan los derechos laborales.

El secretario general aseguró que el sindicato tiene documentación de propuestas de contratación firmadas por Hernández Madrigal, pese a que posteriormente el director habría enviado oficios para solicitar la cancelación de esos procesos. Añadió que en julio se había acordado con la Secretaría de Educación y las autoridades representadas por el director que se contrataría al personal, pero acusó a Hernández Madrigal de trabajar "por debajo del agua" para romper esos acuerdos. Según Rodríguez Aguilar, son siete familias de trabajadores las afectadas.

A estos señalamientos se suman, de acuerdo con el dirigente sindical, el retiro de cuatro vehículos que estaban disponibles para las operaciones de la universidad y la falta de un bono de cultura y deporte de aproximadamente 33 mil pesos, destinado a eventos culturales y deportivos.

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