Explica titular de Sefin "diferencias" con la UASLP

Además de sostener que no hay adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, adujo que, de entregar financiamiento a la casa de estudios corresponderá a un recurso extraordinario, cuyo monto puede variar si acepta aportación en especie.

Expuso que el acuerdo con la federación y la universidad dispone montos en líquido y en especie, y justamente este último por alrededor de 183 millones de pesos para la Facultad de Ciencias, no se concreta por "diferencias" con la UASLP.

En entrevista, asumió que ha faltado la interpretación adecuada y "sensibilidad" de las autoridades universitarias respecto del convenio.

Aseveró que la presente administración estatal, es la única que ha otorgado incremento presupuestal "año con año" a la casa de estudios potosina.

"Las declaraciones y lo que se ha manejado en medios, ha sido muy lamentable, porque la institución es una gran reconocimiento para el estado. El gobernador siempre la ha tenido en buena estima", comentó.

Dijo que, si realiza un ejercicio peso por peso, resulta que el Gobierno del Estado no tiene adeudos con la institución de educación superior.

Refirió que las ministraciones provenientes de la federación se entregan el mismo día que se reciben, lo mismos con las aprobadas por el Congreso del Estado.

No obstante, atajó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece un acuerdo con la UASLP "que no es acorde" con lo establecido por el Poder Legislativo local, y tampoco considera al estado.

"La Autónoma trae un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos, entonces cuidado con lo que se pueda estar diciendo ¿Qué es lo que pasa? No quieren reconocer un acuerdo que ya se tenía", remató.