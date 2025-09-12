logo pulso
STJE dicta 1,329 resoluciones para proteger a mujeres

Todas víctimas de violencia de género en la entidad potosina

Por Rubén Pacheco

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Del 1 de noviembre del 2024 al 30 de junio del 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, dictó mil 329 resoluciones para proteger a mujeres víctimas de violencia de género.

Al presentar el informe de actividades 2025 de Arturo Morales Silva, magistrado presidente del STJE, describió que 871 corresponden a sentencias, ocho sentencias interlocutorias y 450 órdenes protección.

Precisó que el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, emitió 450 órdenes de protección entre de emergencia, naturaleza cautelar, laboral jurisdiccional y preventiva.

En las de naturaleza cautelar 129 corresponden a desocupación del agresor; cuatro de prohibición de difundir imágenes y publicaciones; 13 de retirar armas al agresor; y dos para decretar guardia y custodia.

Destacó que cuatro horas es el plazo promedio en que son emitidas los citados mandamientos de protección.

Explicó que se establecieron canales de comunicación ágiles y efectivos entre la Guardia Civil Estatal (GCE) con la 

víctima, durante los primeros seis días posteriores a la implementación de las órdenes otorgadas, cada 24 horas, debiendo informar al Juzgado Especializado el cumplimiento al seguimiento mandatado.

Subrayó que las determinaciones también permitieron salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de la emisión de órdenes de protección y resoluciones que permitan prevenir, atender y erradicar situaciones de riesgo.

SLP

Rubén Pacheco

Todas víctimas de violencia de género en la entidad potosina

