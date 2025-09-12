Impulsa Héctor Serrano a Rocha para la directiva

La diputada priista Sara Rocha Medina es la principal propuesta para presidir la mesa directiva del Congreso del Estado, cuya integración podría estar compuesta exclusivamente por mujeres, informó Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En entrevista, Serrano Cortés indicó que la propuesta aún no cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios y que se encuentra en proceso de negociación. “Algunos grupos estamos de acuerdo en que sea la propia diputada, y estamos esperando que otros compañeros tomen la decisión sobre si apoyan la propuesta y, lo más importante, qué posiciones quieren ocupar en la mesa directiva”, señaló.

Por su parte, los diputados Rubén Guajardo Barrera, del PAN, y Carlos Arreola Mallol, de Morena, manifestaron su oposición a que Rocha presida la mesa directiva. Arreola Mallol señaló que, de asumir el cargo, la diputada debería garantizar que su actuación no responde a intereses partidistas.

“Todas las compañeras tienen una gran capacidad, pero tendría que estar condicionado a que no va a estar operando como una opositora, no va a representar a Alito Moreno, imagínate capaz que nos agarran a cachetadas ahí en la tribuna, o sea aquí no puede estar el estilo de Alito, y si la diputada quiere ser la presidenta tiene que cambiar el estilo, tiene que ser otra la perspectiva, porque aquí el PRI cada vez está más chiquito”, comentó Arreola Mallol.

Sobre posibles confrontaciones políticas, el presidente de la Jucopo aseguró que la candidatura de Sara Rocha no busca generar conflictos con otros actores políticos, como el alcalde Enrique Galindo.