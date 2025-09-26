Explican reglas de programa federal de vivienda en SLP

El Programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno federal, abrió esta semana su registro en San Luis Potosí, con módulos en Ciudad Valles y Charcas.

El diputado federal Francisco Adrián Castillo Morales, representante del IV Distrito, explicó que se trata de un esquema dirigido a familias de bajos ingresos que no tienen acceso a créditos de vivienda tradicionales.

De acuerdo con las reglas, los solicitantes deben ser mayores de 18 años, contar con ingresos familiares menores a dos salarios mínimos, no poseer vivienda propia ni ser derechohabientes de Infonavit, Fovissste o Pemex, además de residir en zonas prioritarias y tener dependientes económicos.

El procedimiento consta de tres etapas: registro en módulos oficiales, visita domiciliaria para verificar la información y un sorteo para la asignación de las viviendas disponibles. "No se trata de gestores ni favores, sino de un trámite directo; el sorteo es lo que garantiza que no haya discrecionalidad", señaló Castillo Morales.

El registro permanecerá abierto del 25 de septiembre al 2 de octubre en la sede de la Secretaría de Bienestar en Ciudad Valles, ubicada en Juan Sarabia #60, colonia Obrera, y en el Centro Integrador de Desarrollo de Charcas.

El legislador subrayó que el programa está pensado para atender a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad y población indígena, aunque reconoció que la demanda rebasa la oferta inicial.

El arranque del programa ocurre en un estado con rezago habitacional persistente. Datos del sector reconocen que en San Luis Potosí cada año se requieren alrededor de 6 mil viviendas nuevas para cubrir la demanda, pero en 2025 apenas se construirán unas 7 mil unidades, una cifra que resulta insuficiente frente a las necesidades de las familias de bajos ingresos.