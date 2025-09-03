Expulsión de Galindo, viciada de origen: TEE

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Denisse Adriana Porras Guerrero, explicó que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió invalidar la expulsión del alcalde capitalino Enrique Galindo debido a un error de procedimiento, lo que obliga al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a reponer todo el proceso desde el inicio.

Porras Guerrero detalló que las magistradas federales resolvieron por mayoría que no se notificó de manera adecuada al afectado al inicio del procedimiento, lo que representó una violación a su garantía de audiencia.

"Esto como tiene un vicio de origen invalida todo el procedimiento, pero no se pronuncian acerca del fondo, es decir, no se pronuncian acerca de si fue legal o no la expulsión. Lo que hacen es decir que estuvo mal hecha la notificación", explicó.

En ese sentido, indicó que la sentencia no regresa al Tribunal Electoral del Estado, sino que va directamente al partido político, el cual deberá decidir si reinicia el procedimiento. "Ya no está en la cancha del tribunal electoral o de la justicia electoral local... nosotros no hacemos más que notificarle de manera formal al partido y entonces el partido tendrá que acatar la sentencia que ahora ya es de índole federal", puntualizó.

El procedimiento de expulsión contra Enrique Galindo fue impulsado por liderazgos priistas que cuestionaron su permanencia en el partido tras los resultados electorales y las alianzas políticas en la capital.

Con este fallo, Enrique Galindo Ceballos mantiene sus derechos partidistas hasta en tanto el PRI no decida reabrir el proceso de expulsión cumpliendo con las formalidades señaladas por Sala Monterrey. El caso representa un revés para la dirigencia estatal del tricolor, que deberá valorar si insiste en la sanción o busca una negociación política con el edil.