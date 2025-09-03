Comienza la venta de productos patrios

De 23 y hasta quinientos pesos, comenzaron las ventas de productos para las fiestas patrias. Desde banderitas hasta pendones y algunos adornos tejidos, forman parte de los adornos más pedidos a los vendedores del Centro Histórico.

Tal y como ocurre en la venta de cada año, los oferentes se esmeran por llevar a sus clientes, lo necesario para adornar espacios que se vistan de las fiestas patrias, con sus accesorios de colores verde, blanco y rojo, tales como pequeños tambores de juguete, matracas, cornetas y necesario para producir música.

Algunos consiguieron guitarras artesanales en miniatura, que suelen ser muy queridas por los niños, también por aquellos que crean murales o colocan accesorios en áreas de las casas, escuelas, edificios públicos y privados y plazas de la ciudad.

Los más creativos vistieron de patria hasta las muñecas Lelé y abundan los bigotones, uno de ellos por cierto con su lata de conocida marca cervecera, además de múltiples leyendas de “Viva México”.

De manera transversal, algunos de los oferentes ya hasta venden algunas figuras propias de personajes revolucionarios o de aquella época, vestidos de los sombreros típicos de entonces, y sus trajes de manta.

Hasta los comerciantes de la vía pública se esfuerzan por competir entre ellos para ver quién gana la clientela, a pesar de que los productos de las fiestas patrias han elevado su precio de manera exponencial.