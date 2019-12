Facebook, testimonio gráfico de la historia de SL

Con cien mil agregados a la cuenta, el sitio de Facebook Imágenes Históricas de San Luis Potosí ofrece desde diversos recuerdos hasta verdaderas joyas, testimonio gráfico de la historia y hallazgos, tales como algunas fotos del deplorable estado en que se encontraba una vieja bodega y taller de herrería, descubierto por los nuevos propietarios después del inicio de su restauración como el Ex Convento de San Agustín, ahora uno de los centros culturales más preciados del Centro Histórico.

Andrés Lecuanda Miloslavich, en representación de la organización civil, explicó que a lo largo de 7 años hay hasta sesenta mil participantes y publicaciones con más de mil comentarios, que ayudan a San Luis Potosí a conocer la historia.

Porque de esos cien mil, casi el 70% participan al día en alguna de sus actividades aportando comentarios o fotografías antiguas, o en actividades tales como anécdotas, viajes de estudio o actividades diversas.

Las plazas de los Fundadores y la Plaza de Armas y el Teatro de la Paz, son algunos de los espacios icónicos más compartidos por los usuarios y en ellas existe el mayor registro gráfico, por ser las principales obras del siglo XIX a la fecha.

Recordó que una parte del enriquecimiento histórico del sitio de Facebook tiene que ver con los comentarios de la propia sociedad civil acerca de personajes históricos de un barrio, de alguna de sus escuelas o de algunos instantes específicos. Y eso genera una reacción en muchas personas, por ejemplo, para publicaciones de 4 mil o 5 mil likes.

Para él, la mayor sorpresa aparte de algunos sitios no descubiertos como el Ex Convento de San Agustín, es el hecho de que algunos ciudadanos con fotografías antiguas heredadas de sus ancestros, incluyen lugares dentro del Centro Histórico que se creía que no existían o no había un registro gráfico oficial.