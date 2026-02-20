logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Facultad investigadora dará más fuerza a la Guardia Civil": SSPC

Jesús Juárez afirma que la medida fortalecerá la persecución de delitos

Por Redacción

Febrero 20, 2026 11:58 a.m.
A
"Facultad investigadora dará más fuerza a la Guardia Civil": SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, aseguró que otorgar facultades de investigación a la Guardia Civil Estatal permitirá fortalecer la persecución de los delitos y mejorar los resultados en materia de seguridad.

El funcionario señaló que la posibilidad de aportar pruebas y evidencias dentro de las carpetas de investigación ampliará las capacidades de la corporación y consolidará la coordinación con las autoridades ministeriales.

Explicó que la reforma busca homologar el marco local con el artículo 21 de la Constitución Federal, el cual establece que las corporaciones policiales pueden investigar delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

LEA TAMBIÉN

Los policías podrán hacer investigación

La medida aplicará en 2027 para estatales y en 2028 para municipales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Proceso legislativo y armonización constitucional

Juárez Hernández consideró que esta nueva atribución implicará mayor preparación y profesionalización para los elementos estatales, al asumir funciones técnicas dentro de los procesos de integración de casos.

El dictamen armoniza el artículo 122 de la Constitución local con la reforma federal y será sometido a votación del Pleno del Congreso la próxima semana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

"Facultad investigadora dará más fuerza a la Guardia Civil": SSPC
"Facultad investigadora dará más fuerza a la Guardia Civil": SSPC

"Facultad investigadora dará más fuerza a la Guardia Civil": SSPC

SLP

Redacción

Jesús Juárez afirma que la medida fortalecerá la persecución de delitos

Atienden 664 accidentes escolares con seguro estatal en 2025
Atienden 664 accidentes escolares con seguro estatal en 2025

Atienden 664 accidentes escolares con seguro estatal en 2025

SLP

Redacción

La SEGE reporta cobertura médica gratuita en incidentes ocurridos en escuelas públicas y trayectos.

Reinstalan comité para evaluar seguridad en hospitales
Reinstalan comité para evaluar seguridad en hospitales

Reinstalan comité para evaluar seguridad en hospitales

SLP

Redacción

El Estado y la Federación coordinarán revisiones y capacitación

Indagan aguas residuales y metales pesados en presa San José
Indagan aguas residuales y metales pesados en presa San José

Indagan aguas residuales y metales pesados en presa San José

SLP

Rolando Morales

Galindo Ceballos destacó la importancia de las plantas de tratamiento en la zona y la labor de lirio acuático