"Facultad investigadora dará más fuerza a la Guardia Civil": SSPC
Jesús Juárez afirma que la medida fortalecerá la persecución de delitos
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, aseguró que otorgar facultades de investigación a la Guardia Civil Estatal permitirá fortalecer la persecución de los delitos y mejorar los resultados en materia de seguridad.
El funcionario señaló que la posibilidad de aportar pruebas y evidencias dentro de las carpetas de investigación ampliará las capacidades de la corporación y consolidará la coordinación con las autoridades ministeriales.
Explicó que la reforma busca homologar el marco local con el artículo 21 de la Constitución Federal, el cual establece que las corporaciones policiales pueden investigar delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Los policías podrán hacer investigación
La medida aplicará en 2027 para estatales y en 2028 para municipales
Proceso legislativo y armonización constitucional
Juárez Hernández consideró que esta nueva atribución implicará mayor preparación y profesionalización para los elementos estatales, al asumir funciones técnicas dentro de los procesos de integración de casos.
El dictamen armoniza el artículo 122 de la Constitución local con la reforma federal y será sometido a votación del Pleno del Congreso la próxima semana.
