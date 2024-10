"Falla en suministro de El Realito no afecta a Soledad"

El secretario general del Ayuntamiento de Soledad, Benjamín Pérez Álvarez, señaló que las colonias del municipio no dependen del agua que suministra el Realito, no obstante, dijo que las conexiones de válvulas o tandeos que se hacen, pudieran afectar, aunque a la fecha esto no ha ocurrido.

El funcionario señaló que, aunque la falla del acueducto no perjudica de manera directa a Soledad, el gobierno municipal ha tratado de mitigar el problema de escasez de agua que afecta a muchas colonias, en las que no se ha tenido el apoyo del Interapas.

Indicó que la administración ha estado acercando a las familias el líquido vital, mediante pipas rentadas, sin embargo, dijo que hasta el cierre del mes estarían dando a conocer el gasto que realiza el municipio, por este concepto.

"Yo creo que los recursos están para aplicarse y si se aplican en favor de la ciudadanía, yo creo que el monto es lo que menos nos interesaría. Yo creo que a todos nos interesaría tener agua en casa, nosotros priorizamos la necesidad y si tenemos la correcta aplicación del recurso sin duda, se va a seguir haciendo", señaló.