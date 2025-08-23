Falla obra recién entregada del Interapas

Pese a que el Organismo Operador de Agua (Interapas) informó que había concluido la rehabilitación de drenaje en la colonia Cumbres de San Luis, habitantes de la zona denunciaron que cerca de 10 días tras que se haya entregado la obra se presentaron de nueva cuenta fugas de aguas residuales en las vialidades aledañas.

Cabe recordar que en el mes de julio vecinos de la Colonia Cumbres de Acutzingo denunciaron, tras una inicial intervención por parte del Interapas, la fuga de aguas negras sobre la calle Volcán Tacaña, justo enfrente del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Posteriormente, el 10 de agosto el Interapas informó que se llevó a cabo la colocación de concreto en la Avenida Cumbres de Acutzingo y Volcán Tacaña, dando fin a los trabajos de sustitución de 90 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas, lo que según el organismo paramunicipal garantizaría el servicio sanitario.

Sin embargo, vecinos de la colonia mencionada denunciaron a este medio que de nueva cuenta se registraron fugas de aguas residuales tras un mes de trabajo por parte del Interapas, la cual recorre a lo largo la calle de Volcán Tacaña y llega hasta la avenida Sierra Leona.

Asimismo señalaron que estos excedentes se han introducido en diversas casas de la zona, por lo que los habitantes expresaron preocupación ante el inminente foco de infección.

Pese a esta situación, el pasado 20 de agosto el Interapas emitió un comunicado en el que informaron que el propio director Jorge Daniel Hernández Delgadillo supervisó la recientemente obra entregada en la calle de Cumbres de Acutzingo y señalaron que opera de manera adecuada y ha mejorado el flujo de red en ese sector de la ciudad.

Sin embargo, confirmaron que se registró un colapso en la red provocado por desechos orgánicos en la avenida Sierra Leona, lo que ha causado que el flujo del agua no pueda seguir su curso y genere derrames en la zona baja.