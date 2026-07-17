Falla el suministro desde "El Realito"

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El sistema de abastecimiento de agua de "El Realito" volvió a presentar una interrupción en su operación, con lo que alcanzó siete fallas durante lo que va del año y acumuló más de 30 días sin enviar líquido hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Interapas activa protocolo de contingencia

El Interapas informó que desde la mañana de este jueves dejó de recibir agua proveniente del acueducto en sus tanques de almacenamiento, luego de registrarse una nueva suspensión en el suministro, apenas semanas después del último corte ocurrido a finales de junio, cuando la afectación se prolongó durante cinco días.

Ante la nueva falla, el organismo operador Interapas activó su protocolo de contingencia para reducir las afectaciones en las colonias que dependen de esta fuente de abastecimiento, mediante la operación de pozos de reserva y el despliegue de camiones cisterna para apoyar la distribución de agua en las zonas con mayor demanda.

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Impacto y recurrencia de las fallas en El Realito

Con este nuevo episodio, "El Realito" suma siete interrupciones en 2026, que en conjunto representan más de 30 días sin envío de agua hacia la capital potosina. Las fallas del acueducto han obligado a las autoridades a depender de fuentes alternas, principalmente pozos, para mantener el servicio en sectores que reciben parte de su suministro de esta infraestructura.