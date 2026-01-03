Fallas digitales frenan trámites y pagos en la Sefin
La dependencia enfrenta críticas por promover trámites, incluso vía WhatsApp
La página web de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, así como su enlace para realizar trámites vía WhatsApp, presentan fallas persistentes desde los primeros días de 2026, de acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en redes sociales.
Los usuarios han señalado que el sitio oficial no permite acceder a los enlaces de trámites y pagos, mientras que la opción de atención por WhatsApp tampoco funciona de manera correcta.
En ambos casos, aseguran que aparece un mensaje de "error de servidor", tanto al intentar ingresar desde teléfonos celulares como desde computadoras.
La situación ha generado molestia entre contribuyentes, ya que, pese a las fallas, la Secretaría de Finanzas continúa promoviendo activamente la realización de trámites, descuentos y liquidaciones a través de estas plataformas digitales, en especial los relacionados con recargos y multas en el Control Vehicular.
De acuerdo con la propia dependencia, los descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos pueden realizarse exclusivamente mediante tres canales: el sitio web oficial, el enlace de WhatsApp y los kioscos, con el objetivo de evitar filas y reducir la afluencia presencial en oficinas recaudadoras.
Sin embargo, ciudadanos advierten que, al no funcionar adecuadamente los canales digitales, el beneficio anunciado resulta, en la práctica, inaccesible.
Ante este escenario, la ciudadanía ha hecho un llamado a la Secretaría de Finanzas para que fortalezca y mejore sus redes y plataformas de comunicación digital, a fin de garantizar el acceso a los trámites en línea.
Fijan cobro por Control Vehicular en $1,400
Los contribuyentes de 60 años y más pueden acceder a un subsidio de 560 pesos
