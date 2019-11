Fallece bebé por mala atención en Hospital General de Valles; CEDH emite recomendación

Debido a una inadecuada atención médica en el Hospital General de Ciudad Valles, una bebé falleció a dos días de haber nacido, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Según los datos radicados en el expediente 2VQU-109/2017, que ameritó la emisión de la Recomendación No. 25/2019 dirigida a Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de Salud, la madre de la hoy fallecida, narró que a las 8:00 horas del 10 de abril de 2017, acudió al Centro de Salud "Ponciano Arriaga" donde la atendió la médico que le dio seguimiento a su embarazo, quien la refirió al Hospital General de Ciudad Valles, por presentar preclampsia no podía tener un parto natural.

Una vez en el nosocomio, al ser valorada por una doctora del "Modulo Mater" le indicó que no presentaba dilatación, pero su parto sería natural y no cesárea.

Describió que, después de la primera revisión esperó un lapso aproximado de cinco horas, que durante ese tiempo presentó dolor en brazo izquierdo, zumbidos en oídos, y la enfermera le indicó que tenía que esperar porque había más gente que necesitaba atención.

A las 13:30 horas aproximadamente la pasaron a una cama; para ese entonces ya no presentaba dolores y le dijeron que su bebé estaba bien. En la segunda revisión le indicaron que no dilataba y le suministraron medicamento.

Asimismo, un familiar expuso que a las 16:00 horas del 10 de abril, le permitieron pasar a visitarla y le dijo que ya estaba solicitando que la operaran, lo cual ocurrió hasta las 20:00 horas del 11 de abril de 2017.

A su vez, la madre indicó que hasta el 12 de abril se le permitió ver a su hija en el área de infectología, percatándose que permanecía conectada a diferentes aparatos, y según la pediatra, la bebé había bebido mucho líquido y excremento, pero no tenían el medicamento para sacar lo que había aspirado en el vientre materno.

Para el 13 de abril de 2017, personal médico le informó que su hija estaba muy grave, pues el medicamento que requería lo habían conseguido. La niña finalmente falleció. Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la opinión de un experto del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, las acciones y prácticas del personal médico del Hospital General de Ciudad Valles, no se efectuaron de forma adecuada, oportuna, completa y eficaz, pues no se apegaron a la normativa oficial.

Recalcó que el actuar médico no fue adecuado, ya que se tuvo a la paciente alrededor de 31 horas en trabajo de parto. Por lo tanto, no fue oportuno, porque no se respetó el protocolo de manejo de inducción de trabajo ni se siguieron lineamientos y se obtuvo un producto con depresión neonatal, que posteriormente falleció.

A su vez, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico remitió a la Agente del Ministerio Público opinión técnica de la atención proporcionada a la parturienta, concluyendo que existió detrimento en la atención, no hubo una vigilancia adecuada de la sala de labor, los signos de alarma se identificaron tardíamente, la pérdida del bienestar fetal se pudo haber evitado con una atención oportuna y vigilancia adecuada.

"No omiten comentar la mala calidad del expediente clínico, con información incompleta y párrafos ilegibles. Que la prueba sin estrés se efectúa por medio del cardiotocógrafo y proporciona información sobre el bienestar del producto", recalcó a la FGE.

Sumado a todo lo anterior la CEDH asumió que: "con el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida (...) atribuibles a Servicios de San Luis Potosí a través de la atención proporcionada en el Hospital General de Ciudad Valles, derivado de la inadecuada atención médica que tuvo como consecuencia su fallecimiento".

Derivado del deceso, la CEDH recomendó a Rangel Martínez; colaborar en la inscripción de la mujer en el Registro Estatal de Victimas; colaborar con la FGE en la carpeta de investigación iniciada por los hechos; que el citado hospital cuente con suficiente personal especializado en ginecología; que Contraloría Interna inicie Procedimiento Administrativo en contra de los médicos y personal inmiscuido; y capacitar al personal del nosocomio en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SSA2-2016.