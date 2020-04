El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras confirmó este lunes el fallecimiento del exsenador de San Luis Potosí, Miguel Martínez Mireles.

"Lamento el sensible fallecimiento de Miguel Martínez Mireles, ex Senador y ex Presidente Municipal de #SLP. A nombre de mi familia y el mío propio, envío a sus familiares y seres queridos nuestro más sentido pésame. QEPD", publicó el mandatario en Twitter.