logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falta de medicinas y abandono, los problemas de abuelitos en Soledad

Esto, a propósito de que el 28 de agosto se celebra en México celebra el Día de los Abuelos

Por Samuel Moreno

Agosto 28, 2025 02:41 p.m.
A
Foto. Omar Hernández/Pulso

Foto. Omar Hernández/Pulso

Este 28 de agosto, México celebra el Día de los Abuelos, una fecha conmemorativa que reconoce la importancia de las personas mayores dentro del núcleo familiar, complementando las celebraciones del Día de la Madre y del Día del Padre. La conmemoración se realiza en diversos países, aunque con diferencias en la denominación, la motivación y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta jornada también pone en evidencia un tema social relevante, como la situación de la población adulta mayor y su participación dentro de las entidades y municipios del país.

En el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el segundo más poblado de San Luis Potosí, la proporción de adultos mayores ha ido disminuyendo en los últimos años.

De acuerdo con datos del Inegi al 2020, en Soledad de Graciano Sánchez había 25 mil 797 personas de 60 años o más, lo que representa aproximadamente el 7.77% de la población total del municipio, que ascendía a 332 mil 072 habitantes en ese año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las problemáticas que enfrentan los adultos mayores en Soledad se encuentra la escasez de medicamentos en los hospitales públicos, una situación que afecta su acceso a servicios de salud esenciales. Además, el abandono por parte de familiares o personas cercanas ha generado vulnerabilidad en este sector, que requiere cuidados y acompañamiento constante.

Por ello, organizaciones y autoridades locales buscan implementar políticas públicas que garanticen el bienestar, la salud y la protección de los adultos mayores en la región.

En este Día de los Abuelos, se invitó a reflexionar sobre el papel de las personas mayores en la sociedad y la necesidad de fortalecer redes de apoyo que les permitan vivir con dignidad y seguridad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Falta de medicinas y abandono, los problemas de abuelitos en Soledad
Falta de medicinas y abandono, los problemas de abuelitos en Soledad

Falta de medicinas y abandono, los problemas de abuelitos en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Esto, a propósito de que el 28 de agosto se celebra en México celebra el Día de los Abuelos

Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado
Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado

"Todos somos Alitos", dice Sara Rocha tras trifulca en el Senado

SLP

Ana Paula Vázquez

La lideresa estatal convocó a movilizaciones en contra de la 4T

Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad
Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad

Analizan peatonalizar calles del centro de Soledad

SLP

Samuel Moreno

Las vialidades consideradas para integrarse a este plan son Hidalgo, Juárez y Matamoros

Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas, asegura la STPS
Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas, asegura la STPS

"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS

SLP

Rubén Pacheco

Crisógono Sánchez no precisó cuántas compañías, pero "ya es de manera gradual", señaló