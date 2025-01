"Falta de planeación, origen de conflicto con deuda en Pozos"

La falta de planeación para la creación de un nuevo municipio sería el origen del conflicto con la deuda heredada por parte de la capital al Ayuntamiento de Villa de Pozos, comentó el diputado Marco Gama Basarte.

Coincidió con el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López, acerca de la imposibilidad de que Pozos sea acreedor de una deuda que no le pertenece legalmente.

"Considero que está en lo correcto el encargado del IFSE, pues un municipio que apenas va a empezar, no puede nacer con deuda. Apenas está en su proceso de recibir presupuesto, de hacer su planeación financiera, etcétera", señaló.

Gama Basarte añadió que, incluso, el Congreso del Estado podría intervenir a través de diálogos con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos involucrados, no así modificando el decreto que establece la vía para ceder parte de la deuda.

"Lo que se hace planeado, se nota, y lo que no se planea, se nota más. Estamos todavía viendo desafortunados resultados de esa mala planeación para darle vida a un nuevo municipio", declaró el legislador.